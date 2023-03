Presentazione lavori di riqualificazione di via Garibaldi e piazza Roma a Concordia

Martedì 14 marzo alle ore 18:30 presso “Cottocrudo da Francio” il sindaco Luca Prandini e la Giunta comunale presentano alla cittadinanza i lavori di riqualificazione di Via Garibaldi e Piazza Roma che prenderanno il via nel mese di aprile per un investimento complessivo di 3,5milioni di €.

L’incontro pubblico è solo l’ultimo di una serie di confronti che l’amministrazione ha tenuto con le diverse componenti del paese fin dalla presentazione del progetto preliminare nel giugno 2021. Un percorso condiviso che ha permesso di recepire nel progetto proposte e suggestioni della cittadinanza e delle associazioni. Il progetto esecutivo è già stato presentato alla consulta economica, alle attività commerciali direttamente impattate dai lavori e alla commissione consiliare competente.

Il sindaco Luca Prandini informa anche che, contestualmente all’avvio dei lavori, sarà emesso un bando con una dotazione di 18.000 € per l’assegnazione di contributi a fondo perduto a favore delle attività economiche che possono avere disagi derivanti dalla prossimità con i cantieri. Un bando analogo era già stato pubblicato e liquidato a favore delle attività impattate dal cantiere di ripristino dell’ex municipio di Piazza della Repubblica.

Si tratta del secondo stralcio di lavori previsti dal cosiddetto Piano Organico del Comune, con l’obiettivo di riqualificare e rivitalizzare l’ambito urbano di Concordia.

I lavori saranno in continuità stilistica e di materiali con la nuova piazza Borellini, realizzata con il primo stralcio, e a conclusione dei diversi stralci, che comprendono anche via Mazzini e piazza della Repubblica, Concordia avrà un centro storico completamente rinnovato, moderno e capace di attrarre nuove opportunità. Gli interventi saranno accompagnati anche dal completo rifacimento dei sottoservizi (fognature, reti gas, acqua, luce e predisposizione fibra) per sostituire condotte e tubature ormai vetuste e garantire un servizio efficiente.

Il cantiere nell’area antistante piazza Borellini interesserà via Garibaldi e il tratto di viale Dante fino all’incrocio con via Decime. La fine lavori è prevista a inizio 2024, e con questo intervento si completerà la riqualificazione dell’asse stradale che, attraversando largo-giardino Tanferri e il rinnovato piazzale Marconi, arriva fino al nuovo municipio e al polo scolastico. Questo intervento prevede un costo di 525mila €.

L’intervento in Piazza Roma prevede la completa riorganizzazione dell’area con la definizione di un parcheggio al servizio del centro storico e la realizzazione di uno spazio destinato a luogo di incontro, aggregazione ed eventi. Il 2023 sarà dedicato al rifacimento dei sottoservizi, terminati i quali, a fine 2023, inizieranno i lavori in superficie con la pavimentazione, l’asfaltatura, l’arredo urbano e la piantumazione del verde. Il cantiere prevede anche la realizzazione di una pista ciclabile che da Piazza Roma arriva fino all’incrocio con via Mazzini. La spesa complessiva di questo intervento è di 3milioni di €, di cui 1,2 necessari al rifacimento dei sottoservizi con la compartecipazione finanziaria di Aimag con una spesa di 485mila €.

Il sindaco Luca Prandini spiega che “questo intervento si inserisce nella strategia di riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico attraverso che l’amministrazione comunale sta portando avanti restituendo nuova vita alle vie alle piazze del capoluogo e investendo risorse in progetti e attività di attrattività commerciale e rivitalizzazione del centro con eventi e attività. La riqualificazione di Piazza Roma e Via Garibaldi contribuirà a rendere Concordia ancora più bella, dinamica e moderna, e in grado di attrarre nuove opportunità commerciali e occupazionali”.