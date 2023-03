Nuovo format variabile per la Supercoppa, Final Four nel 2024

MILANO (ITALPRESS) – Novità interessanti per quanto riguarda la Supercoppa italiana. La Lega di serie A ha annunciato infatti che il prossimo trofeo verrà allargato a quattro squadre: nel 2024 le due finaliste della Coppa Italia, la vincitrice del campionato e la seconda classificata potranno sfidarsi in una Final Four sulla scia di quanto succede già in Spagna, inoltre una delle due semifinaliste disputerà un’amichevole contro una squadra locale. Nel caso in cui una delle due partecipanti derivanti dalla Serie A dovesse coincidere con una delle due semifinaliste, sarà la terza classificata in campionato a prendere parte alla competizione. Confermata anche la sede, quattro edizioni nei prossimi sei anni verranno disputate in Arabia Saudita: si partirà coi primi due anni, poi ci saranno due anni di stop in cui il trofeo verrà assegnato in Italia – a causa del calendario intasato dovuto ai Mondiali 2026 e alla nuova Champions League 2024-25 – coi restanti due anni in cui la competizione si svolgerà di nuovo in Arabia. Il format sarà modificabile in base alle esigenze delle squadre: l’intento è quello di verificarne l’impatto sul calendario di chi parteciperà. La formula a quattro porterà nelle casse della Lega circa 23 milioni di euro (a edizione) mentre nel caso in cui ci sarà una finale a due assegnata in Arabia Saudita è prevista comunque un’amichevole di una squadra italiana con una squadra locale (format dal valore di circa 12 milioni di euro). La scelta sulle successive edizioni verrà comunque presa in base alle varie esigenze.

– foto Image –

(ITALPRESS).