Castelfranco Emilia: avviso pubblico per organizzare manifestazioni a Ca’ Ranuzza

L’Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere le proposte di soggetti imprenditoriali e associazioni con la possibilità di effettuare attività commerciale per l’organizzazione di manifestazioni al parco di Ca’ Ranuzza nell’estate 2023.

In particolare, l’Amministrazione raccoglierà proposte per la realizzazione, nei finesettimana d’estate, da giugno ad agosto, di attività a carattere musicale ed enogastronomico rivolte in particolare a un pubblico giovane.

La proposta minima dovrà prevedere l’organizzazione degli eventi indicati nel bando, due dei quali sono manifestazioni consolidate negli anni per le estati Castelfranchesi: infatti, si chiede l’organizzazione di Castelfranco Street Food Festival e di Castelfranco Grill Festival, a cui si aggiungerà Castelfranco Food&Music weekend.

Castelfranco Street Food Festival è una manifestazione che si terrà dal 14 al 18 giugno con eventi di musica dal vivo e cibo da strada con diversi punti di ristoro e un’area dedicata agli spettacoli musicali.

Castelfranco Food&Music weekend sarà organizzato nei fine settimana del 24 e 25 giugno e 19 e 20 agosto, prevedendo iniziative di tipo gastronomico e musicale.

Castelfranco Grill Festival si svolgerà tra il 25 e il 28 agosto, con una parte centrale dedicata alla somministrazione di carne alla griglia con la formula “all you can eat”.

All’offerta minima possono essere aggiunte altre iniziative, che risulteranno premiali nella valutazione delle proposte.

Il Comune compartecipa alle spese per la progettazione e la realizzazione di tutte le iniziative, riconoscendo all’organizzatore 7.500 euro.

“Iniziamo così a programmare il calendario delle iniziative per la prossima estate” commenta l’Assessore alla Promozione del territorio, Silvia Cantoni “partendo da Ca’ Ranuzza, un’area che storicamente accoglie manifestazioni ed eventi pensati in particolare per i ragazzi e le ragazze. Riproponiamo formule consolidate, come Castelfranco Street Food Festival e di Castelfranco Grill Festival, e cui si aggiungerà la doppia edizione del Castelfranco Food&Music weekend. Oltre a questi eventi già previsti dall’Amministrazione” conclude Cantoni “siamo aperti a nuove proposte da parte di chi vorrà partecipare all’avviso, per animare i finesettimana estivi”.

L’Avviso e i documenti allegati sono scaricabili dal sito web comunale; le proposte potranno essere inviate al Comune, tramite PEC o consegna al Protocollo presso lo Sportello del Cittadino entro le ore 12.00 del 21 marzo 2023. Per informazioni e chiarimenti è possibile fare riferimento a Luca Cesari, Responsabile del Servizio Cultura, Turismo e Promozione del Territorio.