“Acqua frizzante”: un regalo speciale di alcuni tifosi neroverdi ad Alessio Dionisi

L’ironia è merce rara nell’isterico mondo del pallone, e quando “a centro” giusto darne conto. Ecco allora tre casse d’acqua gassata per il tecnico neroverde Alessio Dionisi, recapitate da un gruppo di tifosi (‘Gli occasionali’) al mister, fresco di storica vittoria sulla Roma all’Olimpico, presso il Mapei Football Center.

Qualche giorno fa, ironizzando sull’allenatore neroverde, il tecnico della Roma Josè Mourinho aveva detto che mentre i giallorossi andavano in campo in Europa League, “Dionisi è a casa tranquillo a bere acqua frizzante e vedere la nostra partita”. Così, dopo la gara dell’Olimpico, ecco il regalo per Dionisi, con biglietto che recitava “grazie mister, un brindisi alla tua”.