ABK, Decori su misura e qualita’ del Made in Italy per il nuovo Caffe’ e Gelato di Potsdamer Platz a Berlino

Un progetto di interior design che condensa i valori dell’italianità, dalla qualità delle materie al sapere artigianale, dall’arte alla convivialità. C’è tutto questo nel nuovo locale Caffè e Gelato di Potsdamer Platz a Berlino, firmato dallo studio AzzoliniTinuper di Milano, dove le superfici di ABK hanno dato forma e concretezza alle idee dei progettisti.

Il concept verte sulla qualità del Made in Italy: il gelato artigianale italiano, apprezzato nel mondo, è collegato ai temi della bellezza e del gusto che definiscono il design della nuova location, curata nei minimi dettagli con uno stile che coniuga classico e contemporaneo in un armonico mix di colori e sfumature. Anche le superfici sono state scelte con l’obiettivo di trasferire su gres porcellanato, in macro decori e pattern, questi concetti chiave.

A caratterizzare il progetto è lo speciale decoro di ABK Wide&Style in versione custom made, un cerchio inscritto nel quadrato che richiama alla sezione aurea, declinato sul rivestimento a pavimento in moduli quadrati 60×60, realizzato su disegno dai progettisti. Il tema decorativo si inserisce nello spazio configurato in aree dedicate alle principali città italiane, ognuna delle quali sviluppa una parte del racconto visivo. “Sulla base della vena Eco Chic Avana abbiamo messo a punto insieme ad ABK una serie di decori sperimentali basati sulla sovrapposizione di un tratto a cerchi concentrici e un effetto millerighe – spiegano gli architetti Paola Azzolini e Paola Tinuper -. La selezione finale è stata finalizzata alla realizzazione di un decoro a tratto color crema per il macro tappeto nella cosiddetta area Venezia, dove ricorda il riflesso delle acque in laguna. Lo stesso decoro in tono caffè sottolinea l’area Milano come fosse una passatoia.”

La scelta dei listelli Eco Chic di ABK, color Avana, deriva dalla necessità di un effetto legno molto caldo ed elegante, capace di sostituire il parquet con la stessa raffinatezza. Il formato “listello piccolo” è stato realizzato su misura attraverso un’operazione di taglio custom dalle doghe e posato secondo una maglia ortogonale e geometrica coordinata alle altre superfici e pattern.

Per le pareti dei laboratori a vista sono stati utilizzati i Brick color Sand della collezione Crossroad di ABK posati in verticale, con l’intento di ottenere un’estetica artigianale ispirata alle maioliche. Il materiale ceramico, con superfici lucide dall’effetto handmade, sottolinea la qualità delle materie prime, l’artigianalità e l’eccellenza di Caffè e Gelato.

“La disponibilità di ABK a collaborare intervenendo sia sul formato sia sul decoro è stata fondamentale per sviluppare il nostro pensiero progettuale – continuano Azzolini e Tinuper -. Il cliente ha apprezzato l’impegno congiunto su un prodotto custom, realizzato per valorizzare un progetto di immediata riconoscibilità, così come la scelta di superfici ceramiche per la versatilità e le ottime performance tecniche. Come architetti crediamo sia importantissimo articolare e coordinare le superfici con materiali diversi e la ceramica rientra sempre, per i suoi diversi plus, tra le scelte nei nostri progetti.”

Oltre alla bellezza delle superfici, la ceramica offre innegabili vantaggi rispetto ad altri materiali da rivestimento, come la resistenza all’usura, l’igiene e la facilità di pulizia, qualità indispensabili nella progettazione e realizzazione di spazi dedicati alla lavorazione e consumo di alimenti.