Manifestazione ai Giardini Margherita, nota dell’Amministrazione comunale

In relazione alla manifestazione autorizzata presso i Giardini Margherita dal 9 al 12 marzo ed in corso di svolgimento, il Settore Economia del Comune precisa che, a seguito delle segnalazioni ricevute, si è attivato e, per il tramite della Polizia Locale, ha avviato accertamenti e sopralluoghi al fine di verificare la rispondenza delle attività svolte alle autorizzazioni rilasciate.

I controlli riguardano, in particolare, cotture e somministrazioni di cibi e bevande non consentite, abbandono e mancata raccolta di rifiuti, occupazioni eccedenti gli spazi inseriti in concessione.

Nel caso di riscontro di eventuali danni ai Giardini, il Comune ne richiederà il risarcimento all’organizzazione.