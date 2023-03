Boretto, senso unico alternato sul ponte del Po per lavori

La Provincia di Reggio Emilia informa che mercoledì 15 e giovedì 16 marzo, sul ponte lungo la Sp 111 tra Boretto e Viadana si viaggerà a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o con l’ausilio di movieri, e con limite di velocità a 30 km all’ora. I provvedimenti, che saranno in vigore dalle 9 alle 17.30, si sono resi necessari per consentire lo svolgimento in sicurezza del completamento di un intervento di potenziamento del sistema di monitoraggio strutturale del ponte installato un anno fa.