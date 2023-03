Roma – Sassuolo con il ritorno di Pinamonti

Per la ventiseiesima giornata di campionato in questo girone di ritorno il Sassuolo farà visita domani alla Roma di Mourinho (assente per due turni di squalifica) e dopo il pareggio di Novembre al Mapei che diede il via alla “questione Karsdorp”.

Con la Roma per i neroverdi non è mai stato semplice, nessuna vittoria, cinque pareggi e quattro sconfitte sono il saldo al momento della partenza degli uomini di Dionisi in direzione Stadio Olimpico.

La messa in salvo della questione salvezza dopo le buone prestazioni degli ultimi tempi (30 punti e tredicesima posizione) fanno pensare di avere nuovamente un squadra capace di fare risultato o quantomeno di non sprecare occasioni, ma con la Roma servirà qualcosa in più.

Ad esempio quei gol che tanto insegue l’Attaccante Andrea Pinamonti probabile titolare della partita che con i giallorossi è andato a segno quattro volte in carriera, l’ultima proprio in occasione del pareggio casalingo di novembre che fece andare su tutte le furie lo “special one”.

Consigli tra i pali con Erlic, Tressoldi, Rogerio e Zortea a difendere quasi certamente, staremo a vedere quali saranno invece le scelte a centrocampo di Dionisi fatto salvo il ruolo praticamente certo di Davide Frattesi.

Quest’ultimo romano innamorato della Roma ha fatto sapere attraverso una dichiarazione alla stampa che in caso di rete non esulterebbe (per quello ci penserebbero i tifosi neroverdi).

Le ipotesi di formazione le concludiamo con il probabile tridente Berardi, Laurientè e Pinamonti che rientra da un mese di stop senza escludere la possibilità di partire con Defrel al posto dell’ariete Trentino.

Appuntamento dunque domani dalle 18:00 per il fischio d’inizio.