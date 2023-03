Nella prima parte della giornata irregolarmente nuvoloso per nubi medio-alte con assenza di precipitazioni. Dal pomeriggio tendenza ad ampie schiarite. In serata nuovo aumento della copertura nuvolosa, per nubi alte e stratificate, a partire dal settore occidentale .

Temperature in lieve diminuzione. Minime con valori tra 5/8 gradi, localmente inferiori nelle aree extraurbane; massime tra 12 e 15 gradi. Venti deboli-moderati dai quadranti orientali. Mare molto mosso.

(Arpae)