Modena: due denunce per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha deferito all’Autorità Giudiziaria due cittadini stranieri, rispettivamente di 37 e 46 anni, per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Durante l’attività di controllo del territorio della Squadra Volante, a cui ha concorso anche il Reparto Prevenzione Crimine, gli agenti hanno fermato lungo viale Montecuccoli un’autovettura con a bordo due cittadini stranieri, rinvenendo nella loro disponibilità, in parte nel baule, in parte nel bracciolo centrale anteriore e sulla cappelliera, svariato materiale, tra cui un bastone telescopico, due cutter, una cesoia taglia lamiera, un flessibile, nonché una torcia, un tubo in gomma e alcuni cavi elettrici. Si tratta di oggetti di norma utilizzati per la commissione di reati, come furti su veicoli.

Dal momento che l’autovettura, sulla quale viaggiavano, era priva di copertura assicurativa, è stata altresì elevata contestazione ai sensi del Codice della Strada con sequestro amministrativo del veicolo.