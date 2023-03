Via de’ Carbonesi, da mercoledì 15 marzo riapre al traffico privato dopo i lavori di riqualificazione

I lavori di riqualificazione di via de’ Carbonesi si avviano a conclusione nel rispetto dei tempi previsti. Da mercoledì 15 marzo via de’ Carbonesi riapre al traffico privato, nell’intero tratto da via Farini a via Barberia. Sempre mercoledì, chiude il tratto finale di via Tagliapietre con deviazione del traffico sull’asse principale de’ Carbonesi – Barberia. Entro venerdì 24 marzo è prevista la riapertura al traffico privato di via Collegio di Spagna.

Lunedì 13 marzo, sono in programma adeguamenti della segnaletica, come il tracciamento di un segnale di Stop su via d’Azeglio all’incrocio con via Farini, per facilitare la svolta a sinistra delle biciclette da via Farini a via d’Azeglio alla riapertura di via de’ Carbonesi.