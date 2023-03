Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 marzo, sarà chiuso lo svincolo 4bis “Aeroporto Marconi”, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 4 “Triumvirato”.