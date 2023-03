Sant’Orsola: un sorriso per i più piccoli con l’aiuto di Puntino e Isi

Puntino e Isi arrivano al Policlinico di Sant’Orsola per regalare un sorriso ai più piccoli. È stato inaugurato oggi un nuovo progetto di “PetTherapy” dedicato ai pazienti del reparto di Chirurgia Pediatrica con il sostegno di AMACI ODV e la collaborazione di Croce Rossa Italiana.

Il BichonFrise di 10 anni e la Golden Retriever di 5 anni con i volontari con cui fanno coppia fissa, saranno i protagonisti di questa nuova iniziativa. L’obiettivo è quello di affiancare alle terapie mediche una pratica che sfrutta le capacità innate degli animali di stimolare emozioni positive: quindi un effetto sul benessere psico-fisico, per ridurre lo stress e migliorare le capacità di interazione. L’idea è prima di tutto quella di regalare un’ora di spensieratezza ai pazientie alleggerire la permanenza in reparto, coinvolgendoli attraverso attività ludiche a contatto diretto con gli animali. Uno svago per i piccoli e di conseguenza anche per le famiglie che li sostengono.

“Il nostro impegno è dedicato ogni giorno alla cura, alle terapie e alla ricerca per tantissime patologie che colpiscono i pazienti più piccoli. – spiega il professor Mario Lima, direttore dell’unità operativa di Chirurgia Pediatrica – .Sappiamo bene quanto sia importante che loro vivano il più serenamente possibile il tempo in reparto. Questi progetti ci aiutano a offrire un percorso di cura ancora più completo per i nostri pazienti. Siamo grati a tutti coloro che possono e vogliono darci una mano, in questo caso il supporto quotidiano di AMACI e la collaborazione di Croce Rossa Italiana”.

Le attività sono molte e saranno strutturate in modo dedicato rispetto all’età e alle patologie dei pazienti coinvolti in piccoli gruppi. Al centro gioco di squadra, comunicazione e sport, sempre rispettando l’aspetto ludico e incentivando il rapporto di empatia tra i piccoli e i nuovi amici a quattro zampe.

Il progetto sarà possibile grazie al contributo dei volontari che fanno parte dell’unità cinofila di Loiano,del Comitato di Bologna, che hanno fatto il percorso formativo per l’idoneità ad effettuare progetti di Interventi Assistiti con Animali. Per questo progetto, unitamente alle attività di addestramento nella ricerca di persone disperse, la Croce Rossa ha aperto una sottoscrizione per l’acquisto di un automezzo idoneo al trasporto dell’unità cinofila.

La famiglia a quattro zampe dell’unità cinofila è composta da 15 esemplari che si occupano di diverse attività, prevalentemente legate alla ricerca e nel soccorso di persone disperse in superficie e sotto macerie. Di questi, 6 esemplari si occupano di Interventi Assistiti in progetti come quello appena inaugurato. Sono veri e propri professionisti della cura e del benessere per i più fragili, soprattutto bambini e anziani.

Ancora una volta risulta centrale il supporto dell’Associazione AMACI ODV, cheaffianca il personale sanitario e le famiglie nel percorso di assistenza dei più piccoli e sostiene da sempre la Chirurgia Pediatricadell’IRCCSattraverso la donazione di materiali e attrezzature oltre a iniziative dedicate all’assistenza e alla formazione.

“Un importante ritorno dopo 4 anni. – afferma Pier Paolo Redaelli, Presidente dell’Associazione AMACI “Qua la zampa” è stato il progetto che la nostra Associazione, insieme al gruppo cinofilo della CRI di Bologna, hanno realizzato da novembre 2018 a dicembre 2019, con incontri mensili nell’auletta di Pediatria del Padiglione 13. Poter riprendere questo progetto è un momento importante per AMACI ODV, ma soprattutto per i piccoli pazienti e i loro genitori: tanti sono stati i messaggi di affetto da parte loro”.

L’Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola accoglie ogni anno circa 3500 bambini tra i 0 e i 18 anni ed esegue circa 4500 procedure chirurgiche, dalle più complesse a quelle routinarie. Di queste, circa il 70% vengono effettuate con tecnologie mininvasive. Una medicina generale è un punto di riferimento a tutti gli effetti in cui viene operato il torace, l’addome, le vie urinarie e il collo. Anche per questo è estremamente importante avere a disposizione strumenti mininvasivi, dal laser al corredo laparoscopico, toracoscopico e robotico, dedicati ai bambini.