Una donna di 56 anni è stata arrestata in un bar di via Massarenti, la mattina di mercoledì 8 marzo, da una pattuglia della Polizia Locale in abiti civili, mentre derubava di 2 mila euro un anziano. L’uomo, un bolognese di 85 anni, aveva prelevato il denaro dal bancomat ed era stato seguito all’interno del bar. Ieri mattina il Giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto, in attesa della nuova udienza, la custodia cautelare della donna nella casa circondariale di Bologna.