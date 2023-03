‘Modena zerosei’, nonni e genitori a scuola di educazione sanitaria

Consigli e accorgimenti per prevenire situazioni complicate, ma anche indicazioni pratiche e simulazioni per imparare le manovre di Heimlich, fondamentali in caso di ostruzione delle vie aeree, un rischio molto sentito dai genitori e educatori.

Sabato 11 marzo, dalle 9.30 alle 12, al Polo d’infanzia Barchetta di via Barchetta l’appuntamento è con il corso sulla disostruzione delle vie aeree nei bambini (per informazioni: tel. 059 2034074). La proposta, realizzata dai Servizi Integrativi del Comune in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, è rivolta, in particolare, ai nonni e ai genitori dei bambini che frequentano il Polo per rispondere a una richiesta nata nell’ambito del percorso “Dal latte alle pappe”, promosso da Primo Incontro sul tema dell’alimentazione nella primissima infanzia. Da questi momenti di confronto sono emerse anche paure legate all’introduzione di cibi solidi e ai relativi rischi. In quest’ambito è fondamentale la prevenzione e sapere come comportarsi; l’unica possibilità di risolvere l’ostruzione completa delle vie aeree è affidata, infatti, al corretto esercizio delle Manovre di Disostruzione Pediatrica, che insieme a una corretta richiesta di aiuto possono salvare la vita.

I servizi educativi ed integrativi del Comune di Modena e quelli gestiti da Fondazione Cresci@mo offrono periodicamente occasioni d’incontro e formazione sul tema, rivolti al personale scolastico, ma anche a genitori, nonni, baby sitter e a tutti coloro che quotidianamente si rapportano con lattanti e bambini.

In particolare, Cresci@mo promuove per l’anno educativo 2022/2023 un progetto di educazione sanitaria con un articolato programma d’incontri realizzati in collaborazione con Croce Rossa italiana e Ancescao Associazione nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti.

Il corso affronta le modalità di gestione del pronto intervento, accorgimenti per il sonno sicuro e per prevenire la Sids (morte in culla); intende inoltre accompagnare i genitori nella consapevolezza di scelte accurate rispetto all’acquisto e all’utilizzo di giocattoli o cibi. Ha la durata di due ore e prevede sia l’approccio teorico sia momenti di pratica per imparare a effettuare le manovre di Heimlich.

In corso d’anno l’incontro formativo per la diffusione delle Manovre di disostruzione pediatrica è già entrato in diversi servizi della Fondazione: ai nidi Piazza, XXIII Aprile, Sagittario e alla scuola d’infanzia Villaggio Zeta.

Gli incontri si rivolgono in particolare ai genitori dei bambini frequentanti la struttura di riferimento, ma sono aperti anche a educatori e genitori di altre strutture comunali o convenzionate.

Nella serata di mercoledì 22 marzo il corso arriverà anche al Nido Gambero dove l’alto numero di partecipanti ha previsto l’organizzazione di una seconda serata la cui data è ancora in via di definizione (per eventuali informazioni: tel. 388 4879975 dott.ssa Greta Chiarappa).

All’evento del 22 marzo sarà presente l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi a sottolineare l’importanza dell’iniziativa e la sinergia tra servizi comunali e di Fondazione Cresci@mo.