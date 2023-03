Modena-Pisa: massimo impegno delle Forze dell’Ordine a garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica

Si è appena concluso il Tavolo Tecnico, svolto in Questura, dove sono stati condivisi gli ultimi aspetti organizzativi dell’incontro di calcio Modena F.C. 2018 – Pisa S.C. 1909, che si terrà sabato 11 marzo, alle ore 14.00 presso lo stadio Braglia. Presenti all’incontro oltre ai Dirigenti della Questura, della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, i referenti dei Comandi dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, nonché i rappresentanti del Modena FC.

Il Tavolo Tecnico odierno è stato preceduto dalle rituali riunioni del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza), tenutesi il 2 e l’8 marzo scorsi e presiedute dal Capo di Gabinetto della Questura, nelle quali sono stati definiti anche i profili di safety e security in capo alla società sportiva, che dispiegherà il massimo numero di steward.

Un incontro di cartello con qualificato profilo di rischio, ove sono attesi oltre 1800 tifosi ospiti, per il quale il Questore Burdese ha chiesto a tutti gli Uffici e Comandi interessati di profondere il massimo sforzo operativo in termini di prevenzione, al fine di scongiurare condotte illecite.

Il dispositivo prevede il dispiegamento di servizi a medio e lungo raggio ed il controllo dall’alto garantito da un elicottero del Reparto Volo della Polizia di Stato.

In città sono previsti sbarramenti della forza pubblica a ridosso dell’impianto sportivo per garantire la separazione dei flussi, oltre a servizi dinamici e in generale di rafforzamento dei presidi di vigilanza, anche presso le sedi di ritiro delle Squadre.

L’uscita autostradale consigliata per la tifoseria ospite, che raggiungerà Modena a bordo di mezzi su gomma, è quella di Modena Nord, ove stazioneranno pattuglie pronte a scortare i tifosi fino allo stadio. Previsto anche un presidio della Polizia Stradale al casello di Modena Sud sulla A1, mentre un dispositivo rafforzato della Polizia Ferroviaria sorveglierà arrivi e partenze dei tifosi ospiti presso la Stazione FS di piazza Dante.