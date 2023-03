Furto notturno in bar a Rubiera

Poco prima dell’una di questa notte i carabinieri della stazione di Rubiera, allertati dal proprietario, intervenivano in via Prampolini a Rubiera dove era stato perpetrato un furto all’interno del bar New Moon.

Ignoti ladri, infatti, dopo aver forzato la porta d’ingresso, erano entrati nei locali asportando una macchinetta cambiamonete. Complessivamente i danni sono ancora in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri della stazione di Rubiera hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.