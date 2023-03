Frusta la figlia 15enne che scappa di casa: mamma arrestata a Sant’Agata Bolognese

I Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Bolognese hanno arrestato una 45enne cinese per violazione di domicilio aggravata. E’ successo poco dopo la mezzanotte dell’8 marzo scorso, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di San Giovanni in Persiceto hanno ricevuto la richiesta d’aiuto di un’anziana di Sant’Agata Bolognese che si era vista arrivare a casa i suoi nipoti, una ragazza di 15 anni, la sorella di 9 e il fratellino di 7, i quali riferivano di essere scappati da casa perché la madre si era arrabbiata. In particolare la più grande dei tre ragazzi, riferiva di essere rimasta lievemente ferita da una frustata che la madre, 45enne cinese, le aveva sferrato con un cavo elettrico.

Appresa la notizia, i Carabinieri sono andati a casa della 45enne cinese e lei, in stato di agitazione, ha cercato di sminuire la vicenda, dicendo di aver solo rimproverato la figlia, accusandola di essere disordinata e indifferente ai lavori domestici. Visitata dai sanitari del 118, la mamma è stata accompagnata in una struttura ospedaliera per accertamenti. I tre figli sono stati affidati alla nonna paterna, 77enne italiana, in attesa del padre, nonché marito della 45enne cinese, che al momento lavora all’estero.

Poche ore dopo, i Carabinieri della Centrale Operativa di San Giovanni in Persiceto hanno ricevuto un’altra richiesta d’aiuto dell’anziana, spaventata dalla nuora che, dopo essere stata dimessa, era entrata arbitrariamente a casa sua, pretendendo la restituzione dei tre figli; nel farlo aveva preso a calci, fortunatamente senza procuragli lesioni, il fidanzatino della figlia 15enne presente in casa. La donna a questo punto è stata arrestata dai Carabinieri per violazione di domicilio aggravata e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo.