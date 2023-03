AUSER Reggio Emilia inaugura un nuovo automezzo attrezzato destinato agli accompagnamenti socio-sanitari

Nel pomeriggio di giovedì 9 marzo, presso il Centro Sociale “La Mirandola” di Pieve Modolena, si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovissimo automezzo attrezzato Auser, acquistato grazie ad un importante contributo della Fondazione Pietro Manodori.

Alla spesa del veicolo, un Ford Transit attrezzato, hanno contribuito anche: Spi-Cgil Reggio Emilia, Teorema Caaf Cgil Reggio Emilia, Farmacia Bendinelli, Bettati-Toyota Carrelli Elevatori, Conad Le Querce, Mutua Nuova Sanità. L’automezzo, inoltre, è stato pagato grazie alle erogazioni liberali di privati cittadini e grazie al 5×1000.

Alla festa d’inaugurazione del mezzo sono intervenuti: Vera Romiti, Presidente provinciale di Auser Reggio Emilia; Iolanda Rolli, Prefetto di Reggio Emilia; Luca Vecchi, Sindaco del Comune di Reggio Emilia; Romano Sassatelli, Presidente Fondazione Pietro Manodori, Sandro Morandi presidente comunale di Auser Reggio Emilia.

Il veicolo, che va a sostituire un vecchio Fiat Scudo, sarà utilizzato per i tantissimi accompagnamenti socio-sanitari che Auser realizza per anziani, disabili e persone fragili: ogni anno l’associazione, nella sola città di Reggio Emilia, effettua oltre 2.500 servizi. Gli accompagnamenti vengono realizzati in “filo d’argento”, ossia come attività svincolata dall’accordo con partner, oppure in convenzione con Enti pubblici o associazioni: nel comune capoluogo, Auser impegna oltre 20 volontari nell’attività operativa di accompagnamento e altrettanti volontari nella gestione del centralino e della sede di Via Compagnoni per informazioni e prenotazioni. In totale, i volontari Auser occupati in diverse attività nella città di Reggio Emilia sono 240, mentre, complessivamente, in tutta la provincia, circa 2mila.

«Sempre più persone fragili si rivolgono al volontariato e ad Auser per essere aiutate: grazie alla solidarietà e alla stima che ci vengono dimostrate e grazie all’importante contributo operativo delle nostre volontarie e dei nostri volontari, possiamo continuare a garantire quotidianamente importanti servizi alla comunità. Un forte ringraziamento va alla Fondazione Manodori, ai sostenitori e a tutti i cittadini per il grande supporto offerto all’acquisto di questo moderno automezzo, che garantirà a centinaia di anziani, disabili e persone fragili di raggiungere luoghi di cura, di lavoro e di socializzazione», afferma la presidente provinciale Auser Vera Romiti.

Al termine dell’inaugurazione del nuovo pullmino attrezzato, Auser ha organizzato un festeggiamento dedicato ai filòs della città (momenti di ritrovo e socializzazione per anziani) offrendo alle socie e ai soci lo spettacolo “Briciole di teatro” con la compagnia “Di Prosa in Prosa” e un rinfresco.