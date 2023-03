Spettacolo teatrale su Nilde Iotti domenica pomeriggio al Teatro Bismantova

Domenica 12 marzo alle ore 18, il Teatro Bismantova di Castelnovo Monti ospita l’associazione “Avanti le Quinte” che mette in scena il monologo “Inchiostro Verde” di e con Valeria Calzolari, sull’intera vita di una donna: Nilde Iotti.

Il testo “Inchiostro verde” nasce dagli incontri avvenuti con Ione Bartoli, pioniera nelle battaglie per l’emancipazione femminile, e amica di Nilde Iotti. Una donna che ha stimolato tutti, ma in primis le altre donne, a migliorare, nel coraggio, con la sua semplice e normale straordinarietà. “Un dono che sarebbe stupido non condividere – spiega Valeria Calzolari -. È un inno alla sua storia, al suo lavoro, alla sua forza al suo coraggio all’ amore e alla sensibilità e tutto l’arcobaleno di tutte le sue emozioni umane. La storia di una delle madri della Costituzione, a partire dall’infanzia, la formazione antifascista, l’impegno per le donne e l‘entrata in politica, l’amore con Togliatti e l’approdo alla presidenza della Camera.

Ma lo spettacolo è soprattutto la storia di una donna determinata e tenace, per quasi vent’anni compagnia “scomoda” di Togliatti, una grande donna italiana che in una Italia ancora troppo bigotta per accettare la sua relazione con un uomo sposato antepone i sentimenti alla ragione e difende coraggiosamente il valore delle proprie scelte. Capitoli di una vita che punteggiano la storia italiana più recente e ancora ne trasmettono l’eredità morale”.

Per informazioni: Biblioteca Crovi tel. 0522 610204.