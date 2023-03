Sabato a Modena cerimonia commemorativa nel 151° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini

Sabato 11 marzo Modena ricorda il 151° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini con una cerimonia, in programma alle 10 nella piazza a lui dedicata, dove al centro si trova il busto in bronzo del patriota italiano protagonista e ispiratore del Risorgimento.

Dopo l’inno dell’Unione europea e l’inno della Repubblica italiana, verrà deposta una corona e interverranno il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e Mariano Brandoli, presidente del comitato di Modena dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione mazziniana italiana e dall’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, in collaborazione con il circolo Mario Allegretti della Federazione italiana associazioni partigiane (Fiap) e la rivista “Il Panaro”, con il patrocinio del Comune di Modena.