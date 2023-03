Passante di Bologna, Autostrade per l’Italia anticipa al lotto zero le attività di piantumazione

Autostrade per l’Italia, grazie al supporto del Comune di Bologna, è pronta ad anticipare parte dell’attività di rinverdimento, previste nel lotto 2 del progetto, già in questa fase di attività propedeutiche. Si tratta di interventi di potenziamento del verde e di mitigazione ambientale che verranno effettuati in parchi cittadini a ridosso del tracciato del Passante di Bologna. Nel dettaglio le prime attività riguarderanno:

Parco Rabin (zona Dozza) dove verranno piantati 300 alberi di specie autoctone selezionate (quali ad es. quercia, pioppo, olmo, carpino) e dove verranno effettuati interventi di ammodernamento del sistema di irrigazione del verde

Giardino Morandi Manzolini (zona Corticella) per il quale è previsto la piantumazione di 100 alberi di specie autoctone selezionate.

Parco V. Tanara (zona Roveri) dove Aspi effettuerà interventi di riqualificazione in particolare dell’illuminazione, degli arredi e delle aree gioco

Le attività di rinverdimento verranno avviate nei tempi compatibili con il ciclo di vita di ciascuna delle specie individuate e comunque a partire dal prossimo autunno.

Proseguono intanto, come da cronoprogramma, gli interventi propedeutici alla fase realizzativa del Passante in diverse aree della città di Bologna, senza generare significativi impatti sulla viabilità urbana. Si tratta nello specifico di attività di ripulitura, di recinzione e di bonifica da ordigni bellici, da effettuare in 19 aree in gran parte a ridosso dei sottopassi della Tangenziale, quali:

zona via dell’aeroporto: via della Birra

zona Zanardi: via Zanardi fascia boscata e via Zanardi

zona Marcopolo: via Marco Polo-Vasco Da Gama

zona Colombo-Centro Navile: centro Navile fascia verde

zona Arcoveggio Caserme-Rosse: via del Sostegno, via Arcoveggio fascia boscata, via di Corticella svincolo nord/ovest, via Corazza

zona Stalingrado: via Ferrarese, Via Stalingrado svincolo nord/ovest, via Stalingrado svincolo nord/est, via Stalingrado svincolo sud/ovest, via della Manifattura parcheggio Tecnopolo, via Zambeccari.

zona Europa: Viale Europa

zona Scandellara: via Scandellara parco Eugenio Montale

zona Due Madonne: via Mattei svincolo 11bis e via Due Madonne

I lavori procedono in parallelo con i cantieri per il riposizionamento dei sottoservizi, che in questa fase riguarda via Arcoveggio. È previsto infine l’avvio dei lavori per la realizzazione di un primo campo base, collocato in zona Fiera (Via Zambeccari), su un terreno messo a disposizione dall’Ente Fiera.