Naufragio Cutro: arrivate a Bologna questa mattina 7 salme e 5 familiari

Questa mattina alle 10.50 al cimitero di Borgo Panigale a Bologna, sono arrivati i 7 feretri partiti da Cutro nella notte di ieri.

Alle 13 circa sono arrivati anche 5 familiari, che hanno viaggiato separatamente.

In questo momento è in corso l’accoglienza dei familiari a cura del Comune di Bologna, con un mediatore linguistico e il pronto intervento sociale, per far fronte alle prime esigenze.

I familiari saranno ospitati in una struttura ricettiva, messa a disposizione dal Comune, sino al termine del rito funebre.

Insieme agli operatori è presente la capo di Gabinetto del Sindaco Lepore, Matilde Madrid, che sovrintende le operazioni in contatto costante con il ministero dell’Interno, per gestire l’accoglienza.