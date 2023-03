Dal 13 al 19 marzo si svolge a Reggio Emilia la Settimana del Cervello

Dal 13 al 19 marzo si svolge la Settimana del Cervello (Brain Awareness Week), celebrazione lanciata dalla Dana Alliance for Brain Initiatives (DABI) un’organizzazione di neuro scienziati e clinici che hanno una comprovata storia e impegno nel promuovere in tutto il mondo la conoscenza sui progressi e le prospettive della ricerca sul cervello. In Italia la Settimana del Cervello ogni anno offre eventi che mirano ad aumentare nei cittadini la consapevolezza sulle incredibili potenzialità del nostro sistema nervoso che va conosciuto, sfruttato per migliorare la nostra vita ma al tempo stesso difeso da ciò che lo può danneggiare e curato quando si ammala.

A Reggio Emilia in occasione dell’evento l’Equipe della Neurologia dell’Ausl organizzerà all’Auditorium del CORE dell’Ospedale Santa Maria Nuova una serie di eventi (vedi locandina) aperti a studenti, cittadini e pazienti, per diffondere le conoscenze sul cervello, favorire gli stili di vita virtuosi al fine di arricchirlo, individuare quali sono i “nemici”, informare sui sintomi iniziali delle principali malattie.

Mercoledì 15 si parlerà dell’importanza degli stili di vita e di quali sono i nemici dei nostri neuroni; giovedì 16 saranno illustrate le più comuni malattie neurologiche; Venerdì 17 ci sarà un momento di approfondimento della stretta connessione tra Arte e Neuroscienze con una lettura su “Musica e Cervello” integrata a un momento di musica dal vivo. Infine sabato 18 al mattino, dalle 8.30 alle 12.30, al primo piano dei Poliambulatori, un’equipe formata da neurologi, neuropsicologi e geriatri sarà a disposizione della cittadinanza per informazioni e per uno screening breve e gratuito della memoria. Sarà inoltre presente un Infopoint sui Disturbi dell’Apprendimento (DSA) nel giovane adulto.