Percorsi di sostegno e accompagnamento alla genitorialità per le famiglie dei 5 Comuni dell’Unione Reno Lavino Samoggia

Tante le iniziative e le azioni di supporto programmate per tutto il 2023 dal Centro per le Famiglie dell’Unione Reno Lavino Samoggia in collaborazione con l’Azienda USL di Bologna, l’UO Assistenza Ostetrico Ginecologica e la Pediatria Territoriale, rivolte a coppie in attesa e neogenitori con l’obiettivo di offrire uno spazio “dedicato” per affrontare ansie, dubbi e quesiti durante la gravidanza, sostenere i vissuti emotivi e rafforzare le competenze educative individuali e di coppia nei primi mesi di vita del bambino.

Per coppie in attesa

Iniziato a febbraio continuerà fino ad aprile 2023 “Una cicogna per due”, ciclo di incontri al sabato mattina attivato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Tatami presso la ‘Mandria’ di Zola Predosa (via Risorgimento, 326) per parlare di attese, dubbi e aspettative sul momento del parto, il ruolo del padre, ecc. gratuito e aperto a tutte le coppie residenti nell’Unione.

I posti sono limitati e per partecipare è necessaria la prenotazione tramite form online.

Per neomamme

In linea con la promozione del benessere e del sostegno alla genitorialità, il Centro per le Famiglie in collaborazione con il Distretto Reno Lavino Samoggia dell’Azienda USL, ha attivato anche il progetto “A casa con te! Un’ostetrica a domicilio per le neomamme” che supporta le puerpere in situazione di fragilità residenti nei Comuni dell’Unione attraverso le visite domiciliari da parte delle Ostetriche della U.O. Donna e bambino dell’AUSL.

Il progetto intende sostenere le mamme nel prendersi cura dei propri neonati nel primo periodo di vita dei figli; questo intervento permetterà di incrementare le visite domiciliari delle ostetriche a favore di donne in situazioni di maggiore fragilità sociale ed emotiva ed è rivolto alle neomamme residenti nell’Unione, seguite nell’ambito del Percorso Nascita o su segnalazione del Consultorio Familiare e/o del Servizio Sociale del territorio.

Per coppie in attesa e neogenitori

Da febbraio 2023 sono partiti gli appuntamenti de “Il tè delle 10 con…”, progetto di accompagnamento, orientamento e sostegno ai neogenitori, attivato in collaborazione con la Pediatria Territoriale e il Consultorio Familiare dell’Azienda USL. Il progetto è itinerante nei 5 Comuni ed è rivolto a coppie in attesa e genitori di bambini/e da 0 a 12 mesi residenti nell’Unione. I temi affrontati sono i vaccini in età pediatrica, la prevenzione infortuni e la sicurezza domestica, l’allattamento e lo svezzamento, il ritmo sonno/veglia, i cambiamenti nella coppia, le problematiche dei primi mesi di vita del neonato. Durante gli incontri saranno presenti anche le pedagogiste del Centro per le Famiglie, per affrontare anche aspetti educativi e comunicativi all’interno della relazione madre/bambino.

Tutti gli incontri sono gratuiti, ma i posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione tramite form online.

Nei mesi di marzo/maggio 2023 sono in programma a Zola Predosa e Calcara (Valsamoggia) gli incontri e i laboratori di “Percorsi per crescere” dedicati alla relazione madre/bambino, alla vocalità, al canto e alla voce; gli appuntamenti riprenderanno dopo la pausa estiva con la proposta del massaggio infantile, sempre in collaborazione con gli esperti della Cooperativa Sociale Tatami. Gli incontri sono gratuiti ma a numero chiuso previa iscrizione online: modulo Zola Predosa – modulo Valsamoggia.

A settembre 2023 verrà organizzato un ciclo di 6 incontri settimanali, ancora da calendarizzare, sempre rivolti ai genitori, sulle tematiche educative tipiche della relazione madre/bambino e padre/bambino nel primo anno di vita; ancora una pausa di riflessione e scambio per sostenere mamme e papà al nuovo e delicato ruolo genitoriale.

Il Centro per le Famiglie dell’Unione Reno Lavino Samoggia

Il Centro per le Famiglie dell’Unione Reno Lavino Samoggia (Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa) è un servizio finalizzato al sostegno di tutte le famiglie che vivono o progettano l’essere genitori, attraverso interventi e azioni di accompagnamento di fronte ai piccoli e grandi passaggi che ogni nucleo può trovarsi ad affrontare (la creazione della coppia, la gravidanza, la nascita e crescita dei figli) e di sostegno nei momenti più difficili che essa può incontrare (la migrazione, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la conflittualità di coppia, la separazione, la crisi nella gestione della genitorialità, ecc.).

Un servizio per le famiglie, quindi, che mira a promuovere il benessere di genitori, bambini e adolescenti del territorio favorendo il protagonismo delle famiglie quale risorsa per l’intera comunità, anche attraverso la costruzione di reti territoriali che connettano insieme le famiglie stesse, le associazioni del terzo settore, gli altri servizi educativi, socio-sanitari e tutti gli operatori che intervengono su questa fascia di popolazione. Oltre alla sede centrale presso il Municipio di Zola Predosa (piazza della Repubblica, 1), sono presenti due punti di ascolto a Casalecchio di Reno (c/o Casa della Solidarietà, via del Fanciullo, 6) e Sasso Marconi (via Porrettana, 314/2).

Per maggiori informazioni: centroperlefamiglie@unionerenolavinosamoggia.bo.it – tel. 051 6161627 tiny.cc/centrofamiglie-unione