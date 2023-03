Partita la posa dei pali di sostegno lungo via Fratelli Cervi a Casatelnovo Monti

Sono iniziati regolarmente i lavori in via Fratelli Cervi a Castelnovo Monti, con la posa lungo la strada di pali di sostegno di 14 metri di profondità, che hanno l’obiettivo di fermare il movimento franoso che si è messo in moto nei giorni scorsi a seguito degli scavi nel cantiere per la realizzazione della nuova Scuola d’infanzia. A seguito dell’ordinanza di divieto di transito lungo la strada, i residenti delle 4 villette a schiera poste di fronte alla zona dello scavo, dove stanno avvenendo le palificazioni, sono stati trasferiti per alcuni giorni in alloggi alternativi in paese, anche perché i lavori causano rumori e vibrazioni che avrebbero potuto disturbarne la quiete e tranquillità.

Intanto l’Amministrazione comunale continua ad essere costantemente presente sul luogo dei lavori, ma ha anche incontrato i dirigenti e insegnanti delle scuole vicine al cantiere in corso: la rinnovata scuola primaria e l’asilo nido, gravitanti anch’essi nella zona del Peep – Pieve. Questa mattina il Sindaco Enrico Bini, gli Assessori Chiara Borghi, Giorgio Severi e Daniele Valentini, la consigliera Erica Spadaccini e la Responsabile dei Lavori pubblici Chiara Cantini hanno partecipato a questi incontri: è stato ribadito che la situazione di questi edifici scolastici non presenta alcun problema, ma è stato anche confermato che l’Amministrazione comunale rendiconterà costantemente sullo stato di avanzamento del cantiere così da tranquillizzare docenti e famiglie. Se il meteo continuerà ad essere favorevole (e le previsioni forniscono indicazioni in questo senso) i lavori di palificazione si concluderanno in una decina di giorni.