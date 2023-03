“I giovedì della digitalizzazione”, da Lapam un ciclo di incontri per commercianti e piccole imprese

I recenti attacchi hacker hanno posto nuovamente l’accento, qualora ce ne fosse bisogno, sull’importanza della sicurezza in rete e, più in generale, sulla conoscenza dei processi di digitalizzazione. Lapam Confartigianato ha deciso di organizzare, per i restanti quattro giovedì del mese di marzo, un ciclo di incontri dal titolo “I giovedì della digitalizzazione”.

Quattro webinar gratuiti, dedicati alle tecnologie digitali e a come possono aiutare le imprese a migliorare produttività, visibilità e sicurezza online. Gli eventi, della durata di un’ora ciascuno, serviranno per approfondire il funzionamento di strumenti digitali che, come spiega Daniele Casolari, segretario Licom, «Stanno diventando sempre più preponderanti nella quotidiana vita lavorativa. Per le imprese diventa fondamentale saper gestire e sfruttare questi importanti strumenti al meglio, così da crescere in visibilità e ampliare la propria rete di clienti. I sistemi tecnologici rappresentano, se conosciuti e adeguatamente utilizzati, una grande vetrina, sia per le attività commerciali che per quelle artigiane».

Il primo appuntamento de “I giovedì della digitalizzazione” sarà giovedì 9 marzo alle ore 15, per capire insieme ai nostri esperti come rendere sicure la proprie password e conservarle nel modo corretto, senza rischio di dimenticarsele. Un webinar dedicato ai portachiavi password digitali più efficaci e su misura delle proprie esigenze.

Giovedì 16 marzo, sempre alle 15 e sempre online, si parlerà di sistemi di pagamento digitali, con particolare riferimento al POS e ai pagamenti elettronici. Giovedì 23 marzo, alle ore 15, si analizzerà la suite di lavoro messa a disposizione da Google, soffermandosi su Google Drive, Google Calendar e Google Gmail. Giovedì 30 marzo, alle ore 15, parlerà di come migliorare la presenza sul web della propria attività scoprendo le potenzialità di Google My Business e le campagne Google ADS.

Tutti gli eventi sono gratuiti, previa iscrizione obbligatoria effettuabile tramite il sito www.lapam.eu.