Bologna: sprovvisto di titolo di viaggio, rifiuta di esibire un documento poi aggredisce i carabinieri intervenuti

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 21enne nigeriano, senza fissa dimora, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo ieri notte, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna hanno ricevuto la telefonata di un addetto al controllo dei titoli di viaggio a bordo dell’autobus “Linea 21” che in quel momento stava transitando in via Andrea Costa. Il richiedente ha riferito di essere in difficoltà con l’identificazione di un passeggero sprovvisto del titolo di viaggio che si rifiutava di esibire un documento di riconoscimento per consentire l’emissione della relativa sanzione amministrativa.

All’arrivo dei Carabinieri, il passeggero che si trovava ancora a bordo del mezzo, ha tentato la fuga spingendo uno dei 2 militari e cercando di sbarazzarsi di qualcosa che aveva in mano senza però, riuscirci. Tra i sedili occupati dallo straniero, identificato in un 21enne nigeriano, i Carabinieri hanno trovato un pacchetto di sigarette contenenti 32 grammi circa di droga tra hashish e marijuana. Sottoposto a una perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di una trentina di dosi di cocaina del peso di 10 grammi e cinque dosi di eroina del peso di 2 grammi circa, nascosti nel marsupio che portava a tracolla. La sostanza stupefacente è stata sequestrata dai Carabinieri unitamente a 800 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio che il 21enne nigeriano aveva in tasca.

Soccorso dai sanitari del 118, il Carabiniere aggredito durante le fasi iniziali dell’intervento, è stato medicato e giudicato guaribile in sei giorni a seguito di un “Trauma contusivo alla mano e alla spalla sinistra”. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 21enne nigeriano, gravato da precedenti di polizia per droga, è stato tradotto in camera di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo.