A Modena, in uno stabile abbandonato, rinvenuti stupefacente e una bicicletta rubata

La Polizia di Stato di Modena ha denunciato in stato di libertà quattro cittadini stranieri, di età compresa tra i 23 e i 52 anni, per i reati di ricettazione, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per inosservanza delle norme sugli stranieri.

I quattro sono stati sorpresi, nella serata di ieri, in zona via Emilia Ovest all’interno di uno stabile abbandonato, il cui portone d’ingresso si presentava aperto. Saliti all’ultimo piano ed entrati in uno degli appartamenti, da cui proveniva un vociare indistinto, gli agenti hanno proceduto alla loro identificazione, ma alla richiesta di fornire documenti di riconoscimento, tutti ne erano sprovvisti.

Gli operatori hanno rinvenuto nella stanza, appoggiati su un tavolino, sette involucri, risultati contenere – come da successiva prova narcotest – 45,08 grammi di hashish e 1,49 grammi di cocaina, oltre a carta in cellophane, stagnola ed un coltello a serramanico. Nella loro disponibilità, ulteriori 15 dosi di stupefacente tra eroina, hashish e cocaina per complessivi 21,66 grammi.

Sempre nell’appartamento è stata recuperata una bicicletta elettrica, rubata nel pomeriggio, le cui ricerche sono state agevolate da un dispositivo GPS, di cui era provvisto il velocipede.

I quattro stranieri, una volta fotosegnalati ad opera di personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che vagliata la loro posizione ed accertata l’irregolarità sul TN, ha istruito i provvedimenti ai fini dell’espulsione dal territorio nazionale.

Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale e la bicicletta elettrica restituita al legittimo proprietario. Immediata la richiesta di messa in sicurezza dell’immobile per evitare ulteriori occupazioni abusive.