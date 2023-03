Primo gol neroverde di Bajrami e il Sassuolo batte la Cremonese

Un partita apparentemente in discesa sarà apparsa a molti almeno sino al secondo vantaggio dei padroni di casa firmato da Frattesi arrivato dopo il missile di Laurienté sotto la traversa.

Niente di tutto questo, la Cremonese che la classifica vede con un piede in serie B ha voluto provare a vendere cara, anzi carissima la pelle a un Sassuolo che si è dimostrato in grado citando lo stesso Dionisi, di complicarsi la vita da solo ma poi anche di risolvere i suoi problemi.

I grigiorossi sono riusciti con Dessers decisamente il migliore dei suoi e della partita non solo di riprendere in mano la partita ma anche di accendere qualche sogno di rivalsa nei suoi tifosi.

Meno male che Armand Laurienté in serata di grazia ieri tra un gol, un assist di tacco per il 2 a 0 e ancora assist per il terzo (pesantissimo) gol firmato da Nedim Bajrami ha inciso positivamente sulla storia della partita.

Con questo rocambolesco 3 a 2 arriva anche il primo gol in neroverde di Bajrami e un 30 punti in classifica che come scritto da Stefano Fogliani sulla Gazzetta dello Sport di questa mattina, permette a Dionisi di raggiungere se stesso, dopo 25 gare. Anche nella passata stagione i numeri si presentavano uguali a questi.

(Claudio Corrado)