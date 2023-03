Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 8 marzo 2023

Nuvolosità variabile in pianura, nuvoloso o molto nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni sui crinali appenninici emiliani. Quota neve sopra i 1500 metri. Temperature stazionarie o in lieve aumento; minime comprese tra 4 e 9 gradi, qualche grado in meno nelle aree di aperta campagna, massime tra 14 e 17 gradi. Venti provenienti da sud-ovest; di intensità debole sulle pianure centro-occidentali, moderata sulla Romagna, forte sui rilievi. Mare da poco mosso, a temporaneamente mosso.

(Arpae)