Modena: l’8 marzo, Festa della Donna, è anche prevenzione

L’8 marzo si celebra la Festa Internazionale delle Donna e non c’è occasione migliore di un giorno dedicato alla promozione e tutela dei diritti per ribadire l’importanza della salute femminile e, in particolare, della prevenzione dei tumori. Con un’attenzione, per questa volta, tutta al femminile.

Con dei post dedicati l’Azienda USL vuole infatti ricordare quali sono, per le donne del territorio, i risultati dei percorsi di screening oncologici del collo dell’utero, mammografico, del colon retto. Risultati che dimostrano che aderire ai controlli proposti dal Sistema sanitario per individuare precocemente la malattia, è una strada semplice ed efficace a disposizione di tutte le donne per tutelare la propria salute. Lo dimostrano anche gli ultimi dati a disposizione: nella nostra Regione grazie allo screening mammografico la mortalità tra le aderenti al programma è ridotta del 56%, così come segna un –54% la mortalità femminile per il tumore al colon retto; è infine ridotta del 50% la mortalità per il tumore al collo dell’utero tra le invitate allo screening.

I tre screening

L’obiettivo degli screening è prevenire o diagnosticare precocemente alcuni tumori in fase iniziale, cioè quando non danno nessun sintomo, garantendo un percorso completo e gratuito di assistenza che accompagna la persona dall’effettuazione del test di screening fino agli eventuali approfondimenti e, se necessario, ai successivi trattamenti di cura e follow-up.

I tre percorsi degli screening oncologici, nelle specifiche fasce di età identificate per ogni programma, sono rivolti a cittadine (e, per il colon retto, anche ai cittadini) residenti o domiciliati assistiti nella nostra provincia. È sempre l’Ausl, in modo automatico e sistematico, a invitare allo screening coloro che rientrano nei criteri, con la frequenza prevista per ciascuno dei tre programmi di prevenzione. Ciò avviene tramite una lettera inviata al domicilio e che viene pubblicata anche sul Fascicolo sanitario elettronico.

Tutte le informazioni sugli screening sono disponibili alla pagina dedicata www.ausl.mo.it/screening-oncologici. E’ stato istituito anche un numero verde unico (800 300 315) per chi necessita di maggiori informazioni o vuole spostare il proprio appuntamento.