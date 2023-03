Domenica al De André di Casalgrande Fabrizio Bosso Quartet + special guest Nico Gori

Domenica 12 marzo l’edizione 2023 di Crossroads torna al Teatro Fabrizio De André di Casalgrande. Per questo nuovo passaggio nella cittadina reggiana il festival musicale itinerante ospiterà (alle ore 21:15) uno dei principali protagonisti del jazz nazionale, il trombettista Fabrizio Bosso. Per eseguire il nuovo progetto dedicato alla musica di Stevie Wonder, Bosso sarà accompagnato dal suo quartetto stabile: Julian Oliver Mazzariello a pianoforte e piano elettrico, Jacopo Ferrazza a contrabbasso e basso elettrico, Nicola Angelucci alla batteria. In più, con loro, ci sarà anche come ospite speciale il clarinettista e sassofonista Nico Gori.

Crossroads 2023 è organizzato da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni. Il festival vanta il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna e di SIAE. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Assessorato Tempo Libero del Comune di Casalgrande.

Biglietti: prezzo intero euro 16; ridotto 14. Informazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666, fax 0544 405656, e-mail: info@jazznetwork.it, website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it – Teatro De André tel. 0522 1880040 (da martedì a sabato ore 9.00-13.00; martedì e giovedì ore 15.30-19.30), info@teatrodeandre.it, www.teatrodeandre.it.

Prevendite: Teatro De André, Piazza Ruffilli 1, tel. 0522 1880040.