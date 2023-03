Una vittima nell’incendio di un appartamento in zona San Donato a Bologna

Poco dopo mezzogiorno le squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute a Bologna in via Luigi Vestri per un incendio in appartamento all’ultimo piano di una palazzina. Sul posto le squadre hanno provveduto a spegnere le fiamme e soccorrere i due occupanti. Mentre una persona è stata trasportata all’ospedale, per l’altra il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Intervenuti anche Carabinieri.