Roller hockey Scandiano: KO a Trissino all’ultimo minuto

I rossoblu soffrono la seconda sconfitta consecutiva (la quarta in Campionato) e scivolano al quinto posto. Una partita condotta per 35 minuti ed ha subìto il ritorno dei padroni di casa con un super Gioele Piccoli.

Scandiano soffre l’assenza di coach Cupisti per temporanea indisponibilità e presenta in panchina, Catia Ferretti ed Adriano Vaccari. Scandiano riesce ad esprimere meglio il proprio gioco sin dall’avvio con la prima rete firmata da Nicolò Busani al minuto 8, grazie all’idea centrale di Davide Deinite. Raddoppio poco più tardi di Peter Ehimi, ribattendo in rete una corta respinta del portiere dopo l’incursione di Rocha. Terza rete al fulmicotone al minuto 15: Rocha riparte a testa bassa, rubando la sfera all’attacco avversario, e serve l’attento Peter Ehimi che insacca superando Merlo. Trissino risponde su rigore con Pasquale ma prima della fine del primo tempo riesce a rientrare completamente in gara, sfruttando una disattenzione a metà pista e colpendo in contropiede.

Davide Deinite riporta a +2 i suoi, spedendo in rete una pallina mal gestita dalla difesa trissinese. Quattro minuti più tardi, l’errore arriva dalla difesa scandianese e a ribattere in rete è l’azzurrino Gioele Piccoli. I rossoblu non riescono a realizzare più gol negli ultimi 10 minuti, schiacciati dal veloce team vicentino. Il pareggio 4-4 arriva da un tiro dentro l’area sulla loro azione insistita. A un minuto e mezzo dalla fine il gol decisivo ancora di Gioele Piccoli, ancora più abile nello stretto in una pallina non ben gestita dalla retroguardia emiliana. Il girone di andata è terminato e quello di ritorno inizierà sabato prossimo col turno casalingo contro il Montecchio Precalcino.

TRISSINO HOCKEY 05 – ROLLER HOCKEY SCANDIANO = 5-4 (2-3, 3-1)

Trissino: Merlo, Martini, Rigo A (C), Piccoli Giu, Piccoli Gio – Zambon, Pasquale, Ceretta, Mecenero, Rubega – All. Rigo D

Scandiano: Dimone, Busani, Rocha, Deinite, Uva – Barbieri, Ehimi, Stefani, Vaccari D, Vecchi (C) – All. Vaccari

Marcatori: 1t: 7’58” Busani (S), 13’55” Ehimi (S), 15’46” Ehimi (S), 20’51” Pasquale (rig) (T), 22’55” Piccoli Gio (T) – 2t: 9’20” Deinite (S), 13’41” Piccoli Gio (T), 18’18” Piccoli Gio (T), 23’15” Piccoli Gio (T)

Espulsioni: 2t: 23’47” Deinite (2′) (S) e Zambon (2′) (T)

Arbitro: Alessandro Canonico di Bassano (VI)

SCONFITTA IN SERIE B

Hockey Pico si dimostra ancora più forte dello Scandiano, vincendo per 7-4 nella settima giornata del Girone B. I modenesi segnano 5 reti nel primo tempo, che Scandiano riesce parzialmente a dimezzare nei primi 12 minuti del secondo tempo con le reti di Vaccari, Vivi e Capoluongo. Sul 3-5 però Pico riallunga sul 3-7 e quindi Giovannelli firma il 4-7. Reti di Vaccari, Vivi, Capoluongo e Giovannelli.

SCANDIANO – HOCKEY PICO = 4-7

Scandiano: Giovannelli Ant, Vaccari D (C), Vivi, Bonettini, Giovannelli And – Capoluongo, Vaccari M – All. Vaccari A

Pico: Potenza, Malagoli, Moschetti (C), Mirto, De Stefano G – Paltrinieri, Barbi, De Stefano A, Gavioli – All. Ialacci

Marcatori: 1t: 7’47” Mirto (P), 8’45” Moschetti (P), 12’44” Paltrinieri (P), 17’27” Malagoli (P), 19’42” Mirto (P) – 2t: 2’09” Vaccari D (S), 4’50” Vivi (S), 12’10” Capoluongo (S), 12’17” Mirto (P), 20’14” De Stefano G (P), 23’00” Giovannelli and (S)

Espulsioni: 1t: 9’38” Giovannelli And (2′) (S) – 2t: 24’00” Malagoli (2’) (P)

SETTORE GIOVANILE, DUE VITTORIE PER I GIOVANI ROSSOBLU

L’Under 11 vince la sua terza gara in campionato battendo il Pico per 4-1 ed è al quarto posto in classifica. L’Under 15 si impone per 20-0 contro il Correggio Femminile e continua la marcia solitaria in testa alla classifica con 10 punti di vantaggio sulla seconda a cinque giornate dal termine della fase regionale

UNDER 15 – SCANDIANO – CORREGGIO FEMMINILE = 20-0

Scandiano: Francia, Busani R (C), Barbieri, Depietri, Montecroci – Ranati, Montanari, Vivi, Moufid, Gilioli – All. Busani N

Correggio Femminile: Parise, Pagliari, Prandi (C), Cerguta, Torreggiani – Parise, Cerchiari – All. Maniero

Marcatori Scandiano: 4 gol Montanari, 3 gol Montecroci, 3 gol Depietri, 3 gol Ranati, 3 gol Busani, 3 gol Vivi, 1 gol Barbieri

UNDER 11 – SCANDIANO – PICO = 4-1

Scandiano: Depietri V, Ravazzini, Zanni, Rocchi, Lusetti (C) – Boccedi, Giacopini, Sasso – All. Ferretti

Pico: Lonighi, Bergamaschi, Truzzi (C), Rezzaghi E, Rezzaghi D – Cappello – All. Ialacci

Marcatori Scandiano: Sassi, Zanni, Rocchi, Lusetti