Mercoledì a Finale Emilia un convegno su come si contrasta la violenza di genere

In occasione della Giornata internazionale della Donna, mercoledì 8 marzo, presso il Nuovo Cinema Corso, in corso Matteotti 5, a Finale Emilia, si terrà il convegno formativo “La voce delle Donne”, organizzato dal Comando Polizia Locale di Finale Emilia.

L’incontro è dedicato a professionisti a vario titolo coinvolti nelle tematiche di contrasto alla violenza di genere.

“Abbiamo fortemente voluto realizzare l’evento in occasione della giornata dedicata alle donne – spiega la vice comandante della Polizia Locale di Finale Emilia, Michela Bosi, che si è personalmente spesa nell’organizzazione del convegno – allestendo un parterre di ospiti relatrici costituito solo da donne fortemente impegnate su questi temi, così da rendere ancora più intenso e significativo il momento celebrativo”.

L’appuntamento, moderato da Samanta Arsani, referente della Regione Emilia Romagna per la Polizia Locale, ospiterà gli interventi di:

Stefania Ascari, deputata, prima firmataria della Legge 69/19, conosciuta come “Codice Rosso”, uno strumento di portata storica per il contrasto della violenza di genere;

Barbara Iannuccelli, avvocato, rappresentante dell’associazione Penelope, che parlerà del caso Saman (la ragazza pachistana della cui uccisione sono accusati i familiari) e delle attuali vicissitudini giudiziarie del processo, recentemente iniziato;

Michela Bosi, vice Comandante della Polizia Locale di Finale Emilia che, insieme al già ispettore superiore della Polizia Locale di Cento, Massimo Perrone, racconteranno di un caso trattato che testimonia della forza delle donne e del raggiungimento di un positivo traguardo di giustizia;

Lucia Russo, Procuratore aggiunto del Tribunale di Bologna che illustrerà il quadro normativo e le criticità da superare per una proficua attività operativa nel contrasto alla violenza nei confronti delle donne.

“Il filo conduttore del convegno – conclude Michela Bosi – sarà la voce delle donne, una voce che testimonia l’importanza della denuncia, dell’ascolto e della rete di supporto che può far risuonare quella voce con un’eco di forza dirompente. Con questa iniziativa abbiamo voluto proporre un momento celebrativo per tutte le donne del mondo, anche per quelle che oggi una voce non ce l’hanno più perché qualcuno l’ha soffocata per sempre”.

La partecipazione al convegno è gratuita, ma soggetta a iscrizione. Info: 3488443081

Nell’ambito delle iniziative per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, Finale Emilia ospiterà anche altri tre eventi.

Sempre l’8 marzo, ma alle ore 19.00, presso la Bottega Manigolde di via Agnini 1, la storica dell’arte Giuliana Ghidoni racconterà di “Penelope e le altre… Storie di Donne”.

Venerdì 10 marzo, invece, nell’aula magna del Liceo Morando Morandi, in via Digione, alle ore 9.30 e alle 11.30, “La storia di Ross”, lettura-spettacolo di Agnese Negrelli, Compagnia teatrale Fata Morgana.

Sempre venerdì 10, ma alle ore 20.30, alla Stazione Rulli Frulli in viale della Stazione 1, serata all’insegna della musica con “Ragazze in orbita. Voci di donna – progetto Satellite”, in collaborazione con la Fondazione Scuola di Musica C. e G. Andreoli.