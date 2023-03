La scuderia Montagnola trionfa nell’edizione 2023 del Carnevale di Castelnovo Sotto

In un clima di festa e divertimento è stata la scuderia “la Montagnola” a ricevere, dalla giuria, il Gonfalone di campione del Carnevale 2023. Il gruppo di maestri cartapestai hanno trionfato con il carro gigante dal titolo “Oktoberfest del Castlein”, ispirato alla tradizionale festa della birra bavarese.

L’incoronazione, tra coriandoli e stelle filanti, è avvenuta domenica 5 marzo nell’ultima sfilata del Carnevale del Castlein di fronte a un folto pubblico composto da famiglie e bambini mascherati.

Inoltre sono state premiati i partecipanti che si erano iscritte al concorso delle “mascherine”.

Dopo due anni di sosta forzata a causa della pandemia la kermesse castelnovese è tornata nel 2023 in grande stile e il pubblico ha risposto con partecipazione ed entusiasmo al ritorno in piazza del Carnevale.

La manifestazione non sarebbe stata possibile senza l’impeccabile organizzazione dei volontari dell’associazione Al Castlein, agli uomini, alle donne e ai ragazzi che per un anno hanno lavorato ai carri allegorici nei capannoni di via Prati Landi e alle altre associazioni del paese che hanno dato una mano nella riuscita dell’evento.