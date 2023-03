L’8 marzo a Rubiera è per le donne: donne attraverso l’arte, la cultura e la consapevolezza

Se la festa della donna nasce come celebrazione per sensibilizzare riguardo le conquiste sociali, politiche ed economiche del genere femminile, quest’anno, il Comune di Rubiera, dedica le sue celebrazioni parlando attraverso le espressioni culturali ed artistiche delle donne e sulle donne. E non solo.

La “festa” della donna, a Rubiera, si svolgerà lungo diverse giornate, in momenti diversi.

Si comincia l’8 marzo alle ore 15,00 quando, partendo dalla Biblioteca Codro, verranno deposti fiori sulla panchina rossa che la comunità ha dedicato a Tiziana Olivieri, mamma rubierese vittima dell’omicidio da parte del compagno nel 2012. La giornata si concluderà la sera alle 20,00, con la cena a Ponte Luna.

Giovedì 9 marzo, alle ore 21,00, nella Biblioteca Codro, il gruppo di lettura Parole per te, leggerà brani tratti dal libro di Aldo Cazzullo “Le donne erediteranno la terra” .

Sabato 11 marzo, alle ore 10,00 la pittrice rubierese Anna Lesnichaya inaugurerà nella biblioteca Codro la sua mostra “L’esplosione dei colori”.

Al pomeriggio del sabato, ore 16,00, al teatro Herberia, si festeggeranno i 30 anni della nascita dell’Università del Tempo Libero di Rubiera, e, a seguire, alle 16,45, andrà in scena lo spettacolo “Come una fata”, di Antonietta Centoducati e Gianni Binelli, con l’accompagnamento al pianoforte di Ovidio Bigi. Lo spettacolo porta in scena storie vere di alcune donne che hanno lottato, a fine anni ’40 e ’50, per ottenere l’emancipazione e andare a votare e a lavorare. Storie di donne moderne che raccontano con disincanto i loro diritti con ironia e leggerezza.

Da non perdere il 9 marzo alle 14,00 il webinar “Donne, salute e sicurezza”, evento online promosso dai Comitati Unici di Garanzia (CUG) aderenti del Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna durante il quale si tratterà di conflitti sul lavoro, prevenzione delle aggressioni, medicina e salute di genere.

L’ingresso agli eventi del Comune di Rubiera è libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni: cultura@comune.rubiera.re.it, tel: 0522-622291