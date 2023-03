C Gold, BMR basket travolge la Fulgor Fidenza

Il big match di C Gold vede la Bmr continuare la propria marcia, travolgendo con la bellezza di 113 punti all’attivo la Fulgor Fidenza. Dopo averne segnato 58 nel primo tempo e aver messo in ghiaccio la contesa con un ottimo break nel secondo quarto, Sakalas e compagni non mollano la presa nemmeno nella ripresa e, con percentuali al tiro altissime, non lasciano scampo agli avversari. Domenica prossima derby interno con Montecchio.

FULGOR FIDENZA-BMR BASKET 2000 81-113

FULGOR FIDENZA: Ranieri, Sichel 14, Ramponi, Fainke 18, Scattolin 3, Galli 14, Di Noia 13, Obiekwe 9, Miaschi 7, Kumer, Beltadze 3. All. Bertozzi.

BMR BASKET 2000 REGGIO EMILIA: Costoli, Aguzzoli 9, Paparella 5, Dias 9, Longoni 17, Merlo 16, Terreni 14, Longagnani 5, Sakalas 21, Ferko, Codeluppi 2, Magni 15. All. Diacci.

Arbitri: Forconi di Ravenna e Gaudenzi di Forlì.

Note: parziali 14-28, 31-58, 63-84.