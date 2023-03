Tornano “I Giovedì del Formìggini”

L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, consiste in un ciclo di conferenze rivolte principalmente a docenti ed alunni degli Istituti di Istruzione Superiore, ma anche aperte a tutti cittadini. Queste conferenze sono organizzate e gestite dagli alunni dell’APS studentesca “Renovatio Crew”, che si sono impegnati nel trovare luoghi, date e strumenti necessari e nel gestire la promozione degli eventi.

Quest’anno le conferenze seguiranno tre grandi tematiche: educazione, ecologia e globalizzazione, intese come sguardi sulla contemporaneità.

L’idea è quella di portare fuori dalle mura scolastiche le eccellenze che vi albergano quotidianamente, per far conoscere l’identità del nostro Istituto, ma soprattutto per generare interesse verso argomenti culturalmente significativi e creare momenti di coesione sociale all’insegna del ragionare insieme.

Le conferenze si terranno a partire dal 09/03/23 fino al 06/06/23. In particolare a Sassuolo l’iniziativa si terrà al Temple, di cui si è assicurata la gestione l’associazione culturale Rock’s legata alla nostra associazione studentesca.

A Fiorano gli incontri avranno luogo nella bella cornice del BLA, spazio di aggregazione per i giovani studenti del nostro distretto e luogo di promozione culturale.

La prima conferenza, che si terrà alle ore 20.30 di giovedì 9 marzo al Temple di Sassuolo, sarà tenuta dalla Prof.ssa Rita Turrini, già Dirigente Scolastica del Liceo Formìggini.

L’argomento di questo primo intervento verterà sull’analisi della straordinaria figura di don Lorenzo Milani e della sua vita spesa per creare una pedagogia dell’inclusione all’insegna dell’impegno e della coerenza evangelica spinta fino al sacrificio di sé.