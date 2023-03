Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 6 marzo 2023

Nuvolosità irregolare, più diffusa sulle zone di pianura al mattino e con addensamenti più compatti sui rilievi associati alla possibilità di deboli precipitazioni, con qualche fiocco di neve solo sulle cime più alte. Non è esclusa qualche sporadica e breve pioggia o pioviggine anche sulle zone di pianura. Ampie schiarite dal pomeriggio con cielo in prevalenza sereno in serata.

Temperature minime pressoché stazionarie nei centri urbani, in lieve aumento sulle aree extra-urbane con valori attorno a 4/5 gradi. Massime senza variazioni significative con valori tra 13 e 15 gradi.

Venti in prevalenza meridionali, deboli in pianura e moderati sui rilievi con temporanei rinforzi sulle zone di crinale.

Mare poco mosso.