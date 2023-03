F1: Gp Bahrain, vince Verstappen davanti a Perez. Male la Ferrari

Nella prima gara del Mondiale di Formula 1 è doppietta Red Bull in Bahrain. Verstappen partito in pole vince davanti al compagno di scuderia Perez. Dietro di loro sul gradino d’onore del podio Alonso su Aston Martin, che precede l’unica Ferrari al traguardo, quella di Sainz. Ritirato Leclerc per rottura del motore.

A punti rispettivamente Hamilton, Stroll, Russell, Bottas, Gasly, autore del giro veloce e Albon.

Leclerc ha dichiarato a Sky: “Non c’eravamo sul passo gara, eravamo troppo lontani dalla Red Bull che in gara ha trovato qualcosa ed è di un’altra categoria. In qualifica eravamo vicini, in gara no”.