Modena, due arresti per spaccio di droga

Nella serata di giovedì 2 marzo, la Polizia di Stato di Modena, coadiuvata dalla Polizia Locale, ha tratto in arresto due cittadini italiani di 40 e 21 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

L’attività investigativa della Squadra Mobile, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, si è concentrata sul monitoraggio di tale fenomeno, anche sulla base di segnalazioni pervenute, e ha consentito di individuare in via Luosi i due uomini, i quali dopo essersi aggirati a piedi con fare nervoso e circospetto, si sono introdotti in un’autovettura ivi parcheggiata, armeggiando all’interno della stessa.

Insospettitisi, gli operatori hanno deciso di intervenire, procedendo al controllo dei due indagati e dell’autovettura: il 21enne è stato trovato in possesso di 109 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, mentre all’interno dello schienale del sedile anteriore lato passeggero sono stati rinvenuti tre panetti, contenenti complessivi 3205 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza, la perquisizione è stata estesa alle abitazioni, con esito positivo, essendo stata rinvenuta la somma di circa 64.000 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività criminosa. Oltre alla sostanza stupefacente e al denaro, sono stati sottoposti a sequestro anche i telefoni cellulari nella loro disponibilità.