Volley, la BSC Materials chiude la Regular Season in casa di Albese

Ultimo impegno di Regular Season per la BSC Materials Sassuolo, che si prepara a chiudere la sua prima parte di stagione in trasferta: per domenica 5 marzo, il calendario prevede infatti la trasferta lombarda in casa di Albese Como. Fischio di inizio alle 17.00, con direzione arbitrale affidata a Matteo Mannarino e Giovanni Giorgianni.

Reduci da un striscia positiva di tre gare e con l’accesso alla Pool Promozione già in tasca da alcune settimane, l’obiettivo in casa sassolese è quello di proseguire nel proprio percorso di crescita da un lato e dall’altro quello di portare a casa più punti possibili in vista della seconda fase di stagione, al via dal 12 marzo: durante la Pool Promozione ciascun formazione affronterà in gare di sola andata le formazioni provenienti dall’altro girone – ovvero Roma, San Giovanni, Talmassons, Montecchio, Martignacco e Soverato – e si porterà dietro tutti i punti conquistati durante la Regular Season.

Un impegno non semplice attende però la BSC: Albese infatti al momento occupa il sesto posto in classifica generale – l’ultimo valido per la qualificazione alla Pool Promozione – ma si trova a pari punto con Olbia: il quoziente set premia al momento le lombarde, ma tutto si deciderà appunto all’ultima giornata.

A fare il punto in casa BSC Materials è Coach Venco: “Credo che in questo ultimo periodo abbiamo raggiunto una buona consapevolezza: siamo consapevoli dei nostri mezzi, del nostro modo di giocare e del nostro atteggiamento più giusto. All’inizio del nuovo anno, abbiamo perso alcune partite in cui non eravamo davvero noi, ma queste sconfitte ci hanno permesso di puntualizzare e riprendere un certo cammino. Non voglio dirlo troppo forte, però credo che nelle ultime due partite disputate abbiamo ritrovato bellezza ma soprattutto concretezza: siamo state sempre lì, facendo le nostre cose nel bene e nel male e soprattutto non mollando mai. La stagione è ancora lunga, ma spero davvero che questa cosa prosegua. Detto questo, domenica affronteremo Albese che deve vincere per essere certa della Pool Promozione: quindi mi aspetto una gara molto complicata”.