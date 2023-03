Principio d’incendio a Bologna in una palazzina con 22 appartamenti

Ieri sera intorno alle 19:00, due squadre dei Vigli del fuoco e autoscala sono intervenute in via Scuole 10 a Bologna per un principio d’incendio in un condominio di sei piani e 22 appartamenti.

L’intervento è valso allo spegnimento del quadro contatori e, successivamente, all’evacuazione del fumo dal vano scala che aveva bloccato i condomini nei loro appartamenti.

Non ci sono stati intossicati. Una sola persona, invalida, è stata affidata per precauzione al personale sanitario. Sul posto i Carabinieri del gruppo radiomobile, il 118 e i tecnici Enel per il ripristino temporaneo dell’erogazione della corrente elettrica.