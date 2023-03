Dopo tre anni torna la Centenaria Fiera di San Giuseppe a Scandiano

Dopo tre anni di assenza torna la mostra agricola, commerciale, industriale e artigianale, appuntamento centrale della Fiera di San Giuseppe di Scandiano.

Si tratta di una delle vetrine campionarie storiche del territorio scandianese, che tradizionalmente apre la stagione primaverile da oltre 500 anni, sospesa nelle ultime tre edizioni della fiera a causa della pandemia, durante la quale i padiglioni fieristici sono stati riconvertiti ad hub vaccinale.

Insieme alla Centenaria, torneranno come di consueto anche il mercato fiera con oltre 350 banchi per le vie della città e il grande luna park di via Libera, meta prediletta per il divertimento di bambini e ragazzi che aprirà i battenti già dal 10 marzo con tante novità.

Taglio del nastro sabato 18 marzo con le autorità cittadine e alcune classi dell’Istituto Agrario Zanelli di Reggio, che saranno protagoniste del primo appuntamento dedicato al mondo agricolo dal titolo “Nuove generazioni di eccellenze” che avrà luogo alle 10.30 nel padiglione piccolo – allestito per ospitare conferenze e incontri – e che ospiterà gli interventi di Andrea Bertolani, Presidente della Compagnia della Spergola, Giorgio Catellani del Consorzio del Parmigiano Reggiano, Francesco Cattini, Presidente della Confraternita dell’aceto balsamico.

A fare gli onori di casa, ovviamente, il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti e la sua giunta. “Siamo davvero emozionati di poter riabbracciare la nostra Fiera Centenaria – ha detto – la vetrina delle eccellenze produttive del nostro territorio a cui abbiamo rinunciato a malincuore per tre anni consecutivi. Bello anche, dopo l’edizione del 2022, tornare ad animare la città con la Fiera di San Giuseppe che è per noi l’inzio di una stagione primaverile che ci porterà ad ospitare a Scandiano eventi di livello nazionale quali il giro d’Italia e festivaLOVE”.

“Riapriamo i nostri padiglioni fieristici con grande emozione e senso di responsabilità – ha aggiunto l’assessore alla città attiva Matteo Caffettani – per questo abbiamo costruito un bel programma, ricco di iniziative per cui abbiamo avuto la collaborazione del mondo produttivo, commerciale e delle associazioni di categoria, che hanno contribuito ad un cartellone che guarda al presente e al futuro del nostro tessuto economico e non solo”.

Detto del luna park, dal 10 al 27 marzo in via Libera, la fiera vera e propria si svolgerà nei due weekend, in particolare domenica 19 e 25-26 marzo con le bancarelle per le vie della città e tanti eventi collaterali ad animare il centro storico. La Centenaria nei padiglioni del Centro Fiere rimarranno invece aperti i due sabati dalle 10 alle 20, le due domeniche dalle 9 alle 20 e i due lunedì 20 e 27 marzo dalle 9 alle 13.