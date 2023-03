Stamane a Casalgrande le premiazioni della Chocolate Run

Si è tenuta questa mattina in Sala del Consiglio Comunale U.Farri di Casalgrande, la premiazione delle scuole e delle onlus partecipanti alla Chocolate Run, manifestazione podistica che si tiene tutti gli anni a inizio gennaio a Casalgrande.

In particolare, sono state premiate la Scuola d’infanzia e la sezione primavera e la primaria della Santa Dorotea; la scuola secondaria di primo grado di Casalgrande, la Scuola Primaria di Salvaterra, la Scuola Primaria di Casalgrande, la Scuola Primaria di Sant’Antonino, la scuola d’infanzia Farri e il Nido d’Infanzia Cremaschi. Sono state premiate anche due onlus: Gast Onlus e FunRun Odv, che si sono distinte per il loro impegno a favore dell’attività sportiva per i diversamente abili. I premi sono distribuiti da comune e società sportiva Virtus Casalgrande, rappresentata alla premiazione dal presidente Giordano Meglioli.

“Crediamo molto – ha detto l’assessore allo sport Valeria Amarossi – nella funzione sociale, inclusiva dello sport, è una grandissima soddisfazione essere qui oggi per questa premiazione”.

“La Chocolate Run – ha detto il sindaco Giuseppe Daviddi – è una corsa competitiva che si svolge con grande spirito di amicizia e lealtà, valori da trasmettere alle persone che abbiamo attorno. Dobbiamo creare più occasioni di questo genere per diffondere questi valori positivi”.

Nella foto in allegato, da sinistra: il sindaco Giuseppe Daviddi, il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Casalgrande Giacomo Lirici, il presidente Virtus Giordano Meglioli e l’assessore allo sport Valeria Amarossi