Stadio Dall’Ara, nota dell’Amministrazione comunale di Bologna

Continuano ad uscire indiscrezioni e ricostruzioni stampa non corrette sulla procedura che riguarda la riqualificazione dello stadio Dall’Ara. L’Amministrazione intende ribadire che l’iter non sta subendo alcun ritardo e che le parti stanno rispettando i tempi e i passaggi dovuti. Siamo in attesa del progetto definitivo dello stadio da parte del Bologna, senza il quale non è possibile completare l’iter. Continua, quindi, una collaborazione proficua tra il Comune e la Società, entrambi seriamente impegnati nell’investire risorse per la realizzazione di questo importante progetto.