Le iniziative per l’8 marzo a Fiorano Modenese

A Fiorano Modenese sono tre gli appuntamenti in programma in occasione della Giornata Internazionale della Donna che fanno parte di un ricco calendario di appuntamenti organizzati dagli Assessorati alle Pari Opportunità dei comuni del Distretto Ceramico.

Sabato 4 marzo, alle ore 16.00, verrà inaugurata, presso la Casa delle arti Vittorio Guastalla, in via Santa Caterina n. 2, la mostra di pittura “La forza delle donne”, organizzata dall’Associazione Arte e Cultura, che sarà visitabile fino a domenica 12 marzo, nei fine settimana dalle ore 16 alle ore 18.

Sempre sabato 4 marzo, alle 17, presso Villa Cuoghi, è in programma “Dalla parte di Lei”, un viaggio nell’universo femminile attraverso la canzone attraverso la canzone e gli incontri scaturiti dal viaggio, tra donne raccontate, donne autrici e donne che si raccontano, con Annalisa Vandelli (voce narrante), Sandra Cartolari (canto) e Alessandra Fogliani (pianoforte). Al termine l’affascinante cerimonia del tè e rinfresco offerto dalle donne arabe dell’Associazione Alba degli Angeli. L’iniziativa organizzata dal Circolo Nuraghe, in collaborazione con l’associazione INArte e con il patrocinio del FASI e della regione Sardegna, oltre che del Comune di Fiorano Modenese, ha riscosso così grande apprezzamento che risulta già sold out.

Infine sabato 11 marzo alle 16.30 nella Sala delle Vedute del Castello di Spezzano va in scena lo spettacolo “Articoli per signore” scritto e interpretato da Elisa Pistis, promosso dal Circolo Nuraghe, in collaborazione con l’associazione INarte.

Anche negli spazi pubblici di Fiorano Modenese, così come negli altri comuni del distretto, sarà riproposta “Donne al cubo”, installazione dedicata a donne che nel corso della storia si sono distinte in diversi ambiti, dallo sport alla cultura, dall’arte alla scienza. In biblioteca saranno invece disponibili letture a tema.

Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito.