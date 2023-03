Vigili del fuoco, seminario formativo per Istruttori TPSS e in ambito USAR

Nei giorni scorsi si è tenuto un seminario teorico pratico destinato ai Formatori TPSS (tecniche di primo soccorso sanitario) e agli appartenenti al gruppo di lavoro TPSS del costituendo Team USAR-M (Urban Search And Rescue), della Regione Emilia Romagna.

Le squadre USAR dei Vigili del Fuoco sono composte da personale che, oltre alla normale preparazione del Vigili del Fuoco, ha acquisito tecniche specifiche per effettuare operazioni di ricerca e salvataggio in crolli e macerie come dopo terremoti esplosioni e simili. I Team USAR dei Vigili del Fuoco operano anche all’estero, infatti recentemente contingenti del Corpo Nazionale hanno fatto parte della missione italiana inviata in Turchia per soccorrere le popolazioni colpite dal terremoto.

L’incontro è stato dedicato all’utilizzo di materiali innovativi nell’ambito del soccorso sanitario ed estricazione di feriti.

Nella prima fase della giornata sono stati illustrate attrezzature di nuova generazione per stabilizzazione di lesioni quali emorragie e fratture, successivamente materiali e tecniche sono state messe in opera presso il campo macerie del polo didattico simulando un intervento di soccorso a persone coinvolte in un crollo.

La manovra ha visto gli operatori USAR penetrare nelle macerie fino a raggiungere l’infortunato, procedere alla sua stabilizzazione ed infine procedere all’esfiltrazione del ferito.

All’addestramento ha partecipato personale 118 che ha condiviso esperienza e formazione tecnica in ambito sanitario, guidando da remoto, nelle fasi di stabilizzazione del pericolante, gli operatori VV.F., impiegati nelle operazioni.

La giornata si è conclusa con il saluto del Direttore Regionale Dott.Ing. Michele de Vincentis.